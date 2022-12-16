Şahutoğlu: "Mersinli hayvanseverlerin içi rahat olsun"

Mersin’deki hayvanseverler Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, patili dostlarıyla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, barınaktaki hayvanların bakımı, tedavileri ve belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi. Hayvanlarla yakından ilgilenen hayvanseverler, yanlarında getirdikleri kuru ve yaş mama ile battaniyeleri, hayvanlara verilmek üzere yetkililere teslim etti. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, son zamanlarda Türkiye’deki bazı barınaklarda yaşanan olaylardan sonra, hayvanseverlerin barınağa ziyaretlerinin arttığını söyledi.

Yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Şahutoğlu, “Burası 2 bin köpek ve bin kedi kapasiteli bir barınak. Biz aslında barınak kelimesini çok kullanmak istemiyoruz. Bizde bulundukları geçici sürede, hayvanlarımızın bakımlarını, tedavilerini ve tekrardan doğaya bırakabileceğimiz güne kadar öz bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Geride kalan 11 ayı değerlendirdiğimiz zaman, tüm ilçelerimizde bin 43 tane sahiplendirme ve 5 bin 800 kısırlaştırma gerçekleştirdik” dedi.

Amaçlarının, misafir ettikleri canların rahat, sağlıklı ve huzurlu olmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Şahutoğlu, "Salı ve Perşembe günleri hariç, barınağımızda misafirlerimizi kabul ediyoruz. Mersinli hayvanseverlerin içleri rahat olsun" diye konuştu.

"Büyükşehir’in barınağı gerçekten memnuniyet verici"

Ziyarete gelen hayvanseverlerden Aydan Zümrüt, Büyükşehir barınağının birçok yerden daha iyi olduğunu belirterek, "Hayvanlara burada çok güzel bakılıyor. Bu hayvanlarımızı korumamız lazım. Dünya sadece insanlara ait değil, ama maalesef böyle bir inanış oluşmaya başladı. Bu canlarımızın yaşam alanlarını bitirdik. Burası gerçekten çok güzel. Sürekli geldiğimiz bir yer ve çok güzel bakılıyor, ilgileniliyor burada" ifadelerini kullandı.

Hayvansever Tuğçe Sağındağ ise" Herkes en azından evinin önündeki canlılara sahip çıksın. Sadece bir su ve mama koyabilirler. Gerçekten bu canların sevgiye ve ilgiye ihtiyaçları var. Çok şükür ki en azından bu barınağı bu şekilde gördük. Büyükşehir elinden geleni yapıyor. Çok memnun kaldık. Mersin Barınağı için Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve müdürlere gerçekten teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.