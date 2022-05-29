Sahipsiz köpek tedavi edildi

Mersin’de ağız yaraları bulunan sahipsiz köpek, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesine bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverler, ağzındaki yaraları fark ettikten sonra sahipsiz köpeği birçok veterinere götürdü. Hem maliyeti hem de tedaviye cevap vermemesi sebebiyle soluğu Büyükşehir Belediyesinin donanımlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde buldu. Papi, ‘papilloma’ denilen dil, dudak ve ağız yaraları için kemoterapi gördü. Bakımevine ilk geldiğinde solunum güçlüğü çeken ve beslenemediği için çok zayıflamış olan ’Papi’, tedavisinin ardından katı gıdalarla beslenmeye başladı. Papi, 1.5 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

“Papi’ye bir sahip arıyoruz”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde veteriner hekim olarak görev yapan Hasan Serkan Yener, ’Papi’yi sağlığına kavuşturduklarını belirterek, şunları söyledi: “İlk geldiğinde ağzında yoğun bir papilloma virüsü olduğunu gördük. Bu virüs dil, dudak ve ağzın geneline hızlı bir şekilde yayılmıştı. Aşırı bir zayıflama durumu vardı ve solunum güçlüğü çekiyordu. Öncelikli olarak sıvı tedavisi ile kendisini destekledik. Daha sonra yumuşak gıdalar ve şu an kuru mama yiyecek duruma geldi. ’Papi’ şu an gayet sağlıklı. Bu tür hastalık atlatan köpeklerimizin sahiplenilmesi bizi daha çok mutlu eder. Onun için bir sahip arıyoruz. Gelip sahiplenmelerini istiyoruz."