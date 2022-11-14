Sağlıklı diş yapısına pembe estetik desteği

Ağız ve diş sağlığı bakımında yenilikçi teknolojilerle minimal müdahaleler estetik görünümü desteklerken, estetik diş hekimliğinde, diş etindeki çekilmeler ve asimetrik bozukluklar hedef alınıyor.

Diş etinde ortaya çıkan bozukluklar diş kayıplarına kadar gittiği için estetik görünümden öte diş sağlığını da olumsuz etkiliyor. Mersin Özel Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hekimlerinden Samet Özyürek, diş eti problemlerinin hem görüntüyü hem de diş sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekerken, erken müdahale edilmediği taktirde sorunun büyüyebileceği uyasında bulundu.

“Diş eti estetiği ile parlak gülüşler”

Şişmiş diş etleri, çiğneme esnasında ağrı, koyu renkli diş eti, ağız kokusu, diş ve diş eti arasında boşluk, fırçalama esnasında kan tükürmek, gevşek diş eti ve kanama gibi problemlerin ciddiye alınıp tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Özyürek, “Dişler sağlıklı ve düzgün dizilime sahip olsa dahi, diş etinde çekilme ya da asimetrik şekil bozukluğu varsa uzun vadede dişlerin yapısını olumsuz etkiliyor, diş kaybına neden olabiliyor” dedi.

’Pembe estetik’ olarak da bilinen diş eti estetiğinin, yenilenen diş teknolojileriyle kısa sürede uygulanabildiğini ifade eden Özyürek, diş etinin çok uzun olması, dişlerin daha kısa ve az görünmesi en çok karşılaşılan estetik kaygılardan biri olduğuna işaret etti. Diş Hekimi Samet Özyürek, "Eskiye oranla modern teknoloji sayesinde hastalarımıza hızlı ve etkili şekilde diş estetiği uygulayabiliyor, daha parlak gülüşler kazandırabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kişiye özel uygulamalarla kusursuz sonuçlar alınabiliyor”

Tüm diş tedavilerinde odak noktanın kişiye özel olduğunu vurgulayan Özyürek, “Hollywood gülüşü dediğimiz kusursuz gülümseme için sağlıklı ve sağlıksız tüm dişleri ele alırken, temel odak noktamız diş eti oluyor. Diş etindeki uygulamalarımız estetik kaygıları gideriyor, diş ve diş etinin mükemmel görünüme kavuşmasını sağlıyor. Hastalarımız eskisinden daha özgüvenle gülümseyebiliyor” diye konuştu.

“Diş teknolojileri ile kusursuz gülüş tasarlayabiliyoruz”

Mersin Özel Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde uzun yıllardır pembe estetik uygulamalarıyla hastalara sağlıklı ve parlak gülüşler kazandırdıklarını ifade eden Özyürek, şöyle devam etti; "Polikliniğimizde üstün diş teknolojisini kullanıyor, dijital ortamda hastalara sonucun nasıl olacağını net şekilde gösteriyoruz. İncelikli uygulamalarımız önce dijitalde başlıyor sonra gerçeğe dönüşüyor. Hastalar sonucu bilerek tedavi yaptırıyor, beklentinin üstünde diş sağlığına kavuşarak kliniğimizden gülümseyerek ayrılıyor.”