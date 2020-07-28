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Sağlık ordusuna katılan hemşirelerin mezuniyet töreni, internet üzerinden gerçekleştirildi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ, REKTÖR PROF. DR. AHMET ÇAMSARI’NIN DA KATILDIĞI İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN YEMİN TÖRENİ İLE MEZUN OLARAK, SAĞLIK ORDUSUNA KATILDI.

MERSİN 28.07.2020, 12:33
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Sağlık ordusuna katılan hemşirelerin mezuniyet töreni, internet üzerinden gerçekleştirildi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın da katıldığı internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen yemin töreni ile mezun olarak, sağlık ordusuna katıldı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Çamsarı, İçel Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve ailelerinin online katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

“İşinizi sevmeniz son derece önemli”

Rektör Çamsarı, törende yaptığı konuşmada, sağlık alanının diğer bölümlerden farklı olduğunu ve sermayesinin insan olduğunu vurguladı. Mezunlara seslenen Çamsarı, “Buradaki donanımları almış olmanız bizler için gurur verici. Sağlıkla ilgili meslekler para için yapılacak meslekler değil, çünkü evde veya normal hayatta canınızı sıkan şeyler olabilir ama hasta başına gittiğinizde yüzünüzün gülmesi gerekir. Bu yüzden işinizi sevmeniz son derece önemli. Pandemide biz sağlık profesyonellerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Bundan sonra gittiğiniz yerlerde, meslek hayatınızda, burada aldıklarınızı birebir uygulama fırsatı bulacaksınız. Okulunuzla, mesleğinizle, hocalarınızla gurur duyun. En çok kendiniz ile gurur duyun. Vatanınıza, milletinize saygılı birer hemşire olun. Hepinize tek tek sevgilerimi sunuyorum. Anne babalar başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ederim” dedi.

“Bizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden eminim”

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Çelebioğlu da “Biz İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü olarak, gerekli olan tüm donanımlarla sizleri donattığımızın bilincindeyiz. Mersin Üniversiteli olarak gittiğiniz her yerde bizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden eminim. Bugün mezun olan öğrencilerimiz, sağlık ekibinin önemli bir üyesi oldular ve hayatımızda önemli bir yere sahip olacaklar. Bununla gurur duymalısınız” ifadelerini kullandı.

Törende Hemşirelik Bölümü mezunları adına söz alan okul birincisi Hatice Madenkuyu ise “Mesleki kimlik kazanmamızı sağlayan tüm Mersin Üniversitesi ailesine çok teşekkür ederim. Salgın nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde biz hemşirelere önemli görevler düşüyor. Hastalıkta, sağlıkta, evde, işte, okulda, hastanede çalışmak, üretmek ve paylaşmak. Sevgili arkadaşlar, umarım hepimiz topluma faydalı hemşireler olabiliriz. Atamızın açtığı çağdaş yolumuzun, bilim ve vicdanımızla aydınlanmasını diliyorum” diye konuştu.

Tören, Dr. Öğr. Üyesi Diğdem Lafçı eşliğinde hemşirelik andının okunmasının ardından Onuncu Yıl Marşı ile sona erdi.

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