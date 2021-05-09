Sağlık Müdürlüğü, Covid-19’dan yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının eşlerini unutmadı

19) fedakarca mücadele ederken virüse yakalanarak yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının eşleri ve annelerini, Anneler Gününde ziyaret ederek çiçek takdim etti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz ve kurum yetkilileri, Mersin’de görev yaparken korona virüse yakalanarak vefat eden 10 sağlık çalışanının eşlerini, Anneler Gününde evlerinde ziyaret etti. Pandemi önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kapıda gerçekleştirilen ziyaretlerde, sağlık çalışanlarının eşlerine ve annelerine çiçek takdim edildi.

Sağlık çalışanlarının eşleri ve annelerine bir kez daha başsağlığı dileyen ve acılarını paylaşan İl Sağlık Müdürü Ceviz, “Covid-19 salgınında hayatını kaybeden kıymetli mesai arkadaşlarımızın eşlerinin, annelerinin Anneler Gününde ve diğer zamanlarda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Onların evlatları olarak bu özel günde kendilerini pandemi kurallarına riayet ederek ziyaret etmek istedik. Arkadaşlarımızın aziz hatıralarını rahmetle yad ediyoruz” dedi.