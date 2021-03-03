Sağlık çalışanlarından Başkan Özyiğit’e teşekkür ziyareti

Pandemi ile ön saflarda mücadele eden ve bu süreçte ailelerini salgın riskinden uzak tutabilmek için Yenişehir Belediyesince tahsis edilen öğrenci yurdunda konaklayan sağlık çalışanları, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Covid-19 ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, hastanelerde her gün yüz yüze geldikleri korona virüs riskini ailelerinden uzak tutabilmek için aylardır evlerinden, ailelerinden uzakta kalıyor. Yenişehir Belediyesi, bu süreçte sağlık çalışanlarına destek olmak için belediyeye ait Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis ederek, fedakar sağlık çalışanlarını otel konforunda ağırladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret eden sağlık çalışanları, yurdun kendilerine tahsis edilmesinden dolayı teşekkür ettiler.

“Sağlık çalışanlarına ne yapsak borçları ödenmez”

Başkan Özyiğit, sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer aldığını ve haklarının ödenmeyeceğini belirterek, “Biz de Yenişehir Belediyesi olarak bu alanda küçük bir katkı sunduk. Sağlık çalışanlarına ne yapsak borçları ödenmez. Çok kaybımız var. Bu işte mücadele eden birçok sevdiğimiz saydığımız hekimimizi, eczacımızı, hemşiremizi, hasta bakıcımızı da kaybettik. Sağlık çalışanlarımıza destek verebildiysek ne mutlu bize” dedi.