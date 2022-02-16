Resim ve seramik kursunu bitirip sergisi açtılar

Mersin’in Silifke ilçesinde halk eğitim merkezinin düzenlediği resim ve seramik kursuna katılan kursiyerler sergi açtı.

Tarihi Silifke Kaymakamlığı binası koridorunda düzenlenen serginin açılış kurdelesini Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok ve kursiyerler birlikte kesti.

Yapılan çalışmalar hakkında bingi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemil Akkaşoğlu, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten bir kurumuz. Hayat boyu öğrenme beşikten mezara kadar, ilmi ideal haline getiren bir medeniyetin çocukları olarak bizlerin takip etmesi gereken ve her daim hayatımızın içerisinde yer alması gereken bir düstur. Dolayısı ile bu anlamda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza açık olan HEM içindeki kursların, görünürlüğünü sağlamak, halka tanıtımını sağlamak amacı ile böyle bir mekanda bu kursu açmış bulunmaktayız. Bakanlığımızın strateji planında her 100 vatandaşımızdan 15’inin bu kurslara dahil edilmesi hedefleniyor. İnşallah bu hedefimize ulaşmak için böyle bir alanda böyle alanda bu sergimizi açmış bulunuyoruz. Sergimizin teması doğu ve batı medeniyetinin paylaşması, iyi ve güzel sentezi. Resim Batı medeniyetinden bilinen bir sanat dalı, Seramik ise de Doğu medeniyetinin sanat dalı. Bunların kaynaşmasıyla birlikte bu tarihi mekanda böyle bir sergiyi ziyaretçilerimizin beğenisine açmış bulunuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Aslaner, Başkan Altunok ve ziyaretçiler, kursiyerler eşliğinde sergiyi gezip bilgi aldılar.