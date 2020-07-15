Rektör Prof. Dr. Çamsarı, 15 Temmuz gazisi Onur Can Kuş’u ziyaret etti
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ÇAMSARI, MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ŞAHNE İLE BİRLİKTE MERSİN’DE İKAMET EDEN 15 TEMMUZ GAZİSİ ONUR CAN KUŞ VE AİLESİNİ EVİNDE ZİYARET ETTİ.
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte Mersin’de ikamet eden 15 Temmuz gazisi Onur Can Kuş ve ailesini evinde ziyaret etti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında MEÜ ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ziyarette Çamsarı ve Şahne’ye, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, polis memuru Emine Mine Celep ile MEÜ öğrencilerini temsilen Deniz Yaramış eşlik etti.
Onur Can Kuş ve babası Ömer Kuş ile sohbet eden Rektör Çamsarı, o gece verilen mücadelenin önemine vurgu yaparak, devletine ve milletine sahip çıkmak için gözünü bile kırpmadan şehit olanlara Allah’tan rahmet, Türk milletine ve yakınlarına başsağlığı, gazilere ise uzun ömürler diledi.
Çamsarı ve İl Emniyet Müdürü Şahne, Onur Can Kuş’tan 15 Temmuz 2016 tarihinde o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsünde yaşananlara ilişkin bilgi aldı.
Kuş, darbecilerin silahsız yurttaşların üzerine ateş açması üzerine yara aldığını ve kurşununun hala çıkarılamadığını belirterek, o gece sokağa çıkan yurttaşların tek amacının vatanlarını müdafaa etmek olduğunu söyledi.
Ziyarette, Rektör Çamsarı tarafından 15 Temmuz gazisi Onur Can Kuş’a Türk Bayrağı takdim edildi. İl Emniyet Müdürü Şahne de Kuş’a çiçek ve hediye verdi.
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