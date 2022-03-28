Portakal Çiçeği Karvalı’nda Mersin esintisi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hem VR Mersin hem de üretici kadın stantları, Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğiyle uluslararası üne kavuşarak, yurt içinden ve dışından on binlerce kişiyi bir araya getiren Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda yer aldı.

Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na Mersin Büyükşehir Belediyesi VR Mersin ve üretici kadın stantlarıyla katılım sağladı. Mersin’in standında ziyaretçilere sanal gerçeklikle kentin tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi de stantta vatandaşlara kitap ve çanta dağıtımı yaptı.

Üretici kadın stantlarında yer alan 5 üretici ise Mersin cezeryesi, Tarsus humusu, Mersin kerebiçi, Mut kayısısı, Mut zeytinyağı, Tarsus yayla bandırması, Tarsus zeytini gibi coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere festivale özgü aksesuarlar ve el emeği birçok ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Pandemi döneminde 8’incisi balkonlarda, 9’uncusu da çevrim içi olarak düzenlenen portakal kokulu karnaval, eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitelere de sahne oldu.

“Bu stantlar Mersin’in tanıtılmasında gayet etkili oldu”

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Etkinlik Sorumlusu Burcu Sert, Mersin Büyükşehir Belediyesinin stantlarının festivalde yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Mersin’in cezeryesinden kaynarına, Tarsus’un humusundan iğne oyasına kadar tüm ürünler burada yerini aldı. Uluslararası bir festival olduğu için hem yurtiçinden hem yurtdışından birçok misafir geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinlikte gayet güzel geri dönüşler aldık. Bu stantlar Mersin’in tanıtılmasında gayet etkili oldu. Biz çok mutluyuz” dedi.