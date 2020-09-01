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Polis üniversite öğrencilerini uyardı
MERSİN POLİSİ, ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRMAK İÇİN İL DIŞINDAN KENTTE GELEN ÖĞRENCİ VE VELİLERİ, BAŞTA TERÖR VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OLMAK ÜZERE BİRÇOK KONUDA BROŞÜR İLE KİTAPÇIK DAĞITARAK, BİLGİLENDİRİYOR.
MERSİN 01.09.2020, 15:09
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Mersin polisi, üniversiteye kayıt yaptırmak için il dışından kentte gelen öğrenci ve velileri, başta terör ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere birçok konuda broşür ile kitapçık dağıtarak, bilgilendiriyor.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Güvenlik Şube, Terörle Mücadele (TEM) ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, kente gelen üniversite öğrencilerine yardımcı olunuyor. Ayrıca başta terör ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere birçok konuda da broşür ve kitapçıklar vererek öğrencileri bilgilendiriyor.
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