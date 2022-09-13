Pehlivan: "Öğrencilerimizin barınma sıkıntısı yaşamaması için tedbirlerimizi aldık"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, hiç bir öğrencinin barınma sıkıntısı yaşamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

’Yurtlarla ilgili değerlendirme toplantısı’, Vali Pehlivan başkanlığında yapıldı. Yeni eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerinin barınma ve konaklamaları ile ilgili konuların ele alındığı toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Akdeniz ve Yenişehir ilçe müdürleri, yurt müdürleri ile şube müdürleri katıldı. Toplantıda, üniversite öğrencilerinin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürürken, barınma sorunu yaşamaması için barınmalarının sağlanması konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle sağlanan yurt imkanları ve çalışmalar değerlendirildi.

Vali Pehlivan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, üniversite öğrencilerimizin yurtlarda barınmaları için ilgili bütün birimlerimiz ve ekiplerimiz ile aylardır hummalı bir hazırlık çalışması sürdürüyoruz. Hiç bir öğrencimizin barınma sıkıntısı yaşamaması için gerekli tedbirleri almış durumdayız” dedi.