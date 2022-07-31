Pehlivan: "Mersin’de yılın ilk yarısında 19 bin 914 kişi işe yerleştirildi"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’de bu yılın ilk 6 ayında 19 bin 914 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı. Toplantıya il müdürleri, oda, birlik ve OSB’lerin temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Mersin’in istihdam rakamlarının her geçen gün yukarılara doğru çıktığını vurgulayan Pehlivan, "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulumuz bu bağlamda süreci takip ve koordinasyon açısından önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiş durumda. İlimizde, bu yılın ilk 6 ayında 19 bin 914 vatandaşımız özel sektörde işe yerleştirildi. Hedefimiz, yıl sonuna kadar bu rakamı 30 binin üstüne çıkartmak. İstihdam sahasındaki çalışmaları daha da etkinleştirmek için ilgili resmi veya özel kurum ve kuruluşların iştirak ve katkısıyla iş arayanlar, işçi arayanlar ve iş kurmak isteyenler için bir yönlendirme yapmak üzere rehber oluşturulacak, bilgilendirme çalışmaları genişletilecek” dedi.

Devletin, istihdam eğitimleri ile özellikle mesleki eğitim merkezlerinde genç istihdamı destekleme projeleri ile teşviklerle, uygulamalı girişimcilik sertifikalı kursları gibi projelerle istihdamın artışına yönelik olarak sürekli yeni adımlar attığını kaydeden Vali Pehlivan, " Bize düşen bu teşvikleri, programları vatandaşlarımızla buluşturmaktır. Toplantılarımızda konuşuyoruz, görüşüyoruz, kararlar alıyoruz. Bunlar elbette çok önemlidir. Hem istihdam sağlama hem eğitim programlarıyla ilgili hem de işyeri ziyaretleri ile bilgilendirme faaliyetleri, mesleki eğitim kursları ile ilgili hedeflerimizin muhakkak üstüne çıkmalıyız. Başarılı neticeler elde etmek için sahayla temasımızı da hiçbir zaman kesmemeliyiz, kesmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlgili kurumların bilgilendirme sunumu yapmasının ardından toplantıda, Mersin’de 2002 yılında gerçekleştirilen istihdam, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda iş gücü arzı ve işgücü talebinin karşılanması durumu, mesleki eğitim ile hedeflenen istihdam rakamları ve ilgili diğer konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.