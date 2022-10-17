Pehlivan: "Bu yapılar, simge yapılar, birliğimizi, beraberliğimizin göstergesidir"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Emir Sultan Cami bünyesindeki 4-6 yaş Kur’an Kursunun açılışını yaptı.

Açılışta Vali Pehlivan’a, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ile İl Müftüsü Aydın Yığman eşlik etti. Emir Sultan Camiinde namaz kıldıktan sonra cami bünyesinde yer alan 4 sınıf, oyun odası, mutfak ve yönetici odasından oluşan, 60 öğrenci kapasiteli Kur’an Kursunun açılışını gerçekleştirdi.

Bu caminin vatandaşların ve hayırseverlerin katkısıyla inşa edildiğini belirten Vali Pehlivan, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 17 Eylül 2021 tarihinde açılışı gerçekleştirildi. Aradan geçen bir yıldan sonra müştemilatının da fonksiyonel hale geldiğine tanıklık ediyoruz. Bu cami 2 bin kişi kapasiteye sahip. Bünyesinde kütüphane, eğitim salonları, taziye evi gibi müştemilata da sahiptir. Bunlar içerisinde biraz sonra açılışını yapacağımız kursta İl Müftülüğümüzün müfredatı çerçevesinde eğitimler yapılacak. İnşallah hayırlı, neticeler elde edilir. Bu vesileyle ve her vesileyle hayırseverlerimize hem teşekkür ediyor hem de çağrılarımızı yeniliyoruz, yenileyeceğiz. Bu büyük cami nasıl başladı ve bittiyse içinde yurtların, eğitim merkezinin, konferans salonlarının, caminin bulunduğu Müftülük külliyesi de inşallah gene vatandaşlarımızın, hayırseverlerimizin katkısıyla bitecektir ve ilimize güzel bir eser daha kazandırılacaktır. Bu caminin yapılışında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılma aşamasında ve yapıldıktan sonra özellikle de bu eğitim salonlarının müştemilatın bu aşamaya gelmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere bütün hayır sahiplerine de teşekkür ediyorum. Bu yapılar, simge yapılar, birliğimizi, beraberliğimizin göstergesi yapılar. Bu yapıları gördükçe tarihimizi, milli ve manevi değerlerimizi hem idrak ediyor hem yaşıyor hem hep birlikte yaşatıyoruz. Gelecek nesillere de bir emanet olarak devrediyoruz, devredeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Kur’an Kursunda emeği geçen hayırseverlere plaketlerini takdim eden Vali Pehlivan, kursu gezerek eğiticilerle ve öğrencilerle sohbet etti.