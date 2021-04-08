Pazarcılar "seyyarlara" çözüm istiyor

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, ayda 4 bin 500 liraya yakın ücret ödeyerek açtığı tezgahla geçimini sağlayan pazarcı esnafının yanında hiçbir ücret ödemeden kazanç elde eden seyyar satıcılara çözüm bulunmasını istedi. Batur, seyyar satıcı sayısının pazarcı esnafını da geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz gün bir sayım yaptık. 170 tane pazarcımız var 271 tane seyyar satıcı var" dedi.

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, pazarcı esnafının sıkıntılarını İHA muhabirine anlattı. Batur, son dönemdeki en büyük sıkıntılarının semt pazarlarının yanında satış yapan seyyarlar olduğunu dile getirdi. Buna acil çözüm getirilmesi gerektiğini aktaran Batur, "Pazarcı esnafı aidatını ödüyor, vergisini veriyor ve devletin koymuş olduğu bütün şartları yerine getiriyor ancak hemen yanına kurulan seyyar satıcılar hiçbir şey ödemeden bir yere tabi olmadan satış gerçekleştiriyor. Biz bunu kabul edemeyiz" diye konuştu.

"170 pazarcı 271 seyyar satıcı"

Seyyar satıcılarla baş edemediklerini vurgulayan Batur, "Şuanda, pazar kurulan mahallelerimize bakın bütün kaldırımlar ve yol üstü hep seyyar satıcılarla dolu. Geçtiğimiz gün bir sayım yaptık. 170 tane pazarcımız var 271 tane seyyar satıcı var. Biz ilk önce Allah’ın sonra da devletimizin koymuş olduğu bütün kurallara uyuyoruz. Pazarcılar Esnaf Odası üyeleri olarak bize ait olan, aidat, vergi ve devletin bize emir kıldığı bütün yükümlülükleri yerine getiriyoruz ancak aynı yerde yan tarafından hiçbir vergi ödemeyen, hiçbir ücret ödemeyen korsanlara izin verenleri Allah’a havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ürettiği 2-3 kasa ürünü satan, durumu olmayan ya da Mersin’in yerlisi olan üreticilerle ilgili bir sorunlarının olmadığını ifade eden Batur, "Bizim pazarlarımızın yakınlarında duran seyyarların her biri dükkan sahibi, araba sahibi ya da hali vakti yerinde olan kişiler. Neden seyyar satıcılık yapıyorlar? Çünkü; bir ücret ödemeden yoğun insan sirkülasyonundan faydalanıyorlar. Bir pazarcının aylık 4 bin 500 TL sadece devlete ödüyor. Diğer adam hiç bir şey ödemiyor. Ve daha fazla para kazanıyor. Biz bunu asla kabul edemeyiz. Buna acilen bir çözüm bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Batur, ayrıca kaldırımların işgal edildiğini de savunarak, sırf bu yüzden insanların yolda yürümek zorunda kaldığını ve bu sebepten kazalar yaşandığını da aktardı.