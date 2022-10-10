PatiFest herkesi memnun etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Mersin PatiFest, hayvan severlerden büyük beğeni aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘biz tüm canlıların belediyesiyiz’ mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye’nin en hayvansever festivali Mersin PatiFest’in 3.’sü, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Fenerbahçe Meydanına akın eden hayvan severler, hem can dostlarının yeni arkadaşlar edinmesini sağladılar hem de düzenlenen konserlerde doyasıya eğlenme fırsatı yakaladılar.

“Hayvan hakları için farkındalık oluşturan bir etkinlik”

Festivalin son derece başarılı olduğunu söyleyen Gülbahar Arslan, “Her sene katılıyoruz. Hayvan hakları için çok farkındalık oluşturduğunu düşünüyoruz. Gelince çok eğleniyoruz, seviyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları çok iyi bence. Yemek konusunda sıkıntı yaşatmıyorlar, aşılama uygulamaları iyi. Buradaki köpekler hiç saldırmıyor mesela, insanlara karşı çok uysallar” dedi.

Eda Sapan isimli vatandaş ise “Çok beğendim, çok güzel bir organizasyon. Bizim için de çok büyük bir farklılık oldu. Özellikle sokak hayvanlarının sahiplenmesi adına yapılmış bu etkinlik umarım amacına ulaşır ve onlar da bir yuva bulur” diye konuştu.

“Can dostlarımıza, çocuklarımız kadar değer vermeliyiz”

Çok güzel bir festival olduğunu söyleyen Merve Oğuz, “İnsanları hayvan sevgisine yönlendiriyor, en güzel yönü bu. Bizim de kendi köpeklerimiz var, sevmeye geliyorlar. Özellikle çocuklardaki o merhameti görebiliyoruz. Kaynaşma adına da çok güzel düşünülmüş bir festival. Sokaktan 2 tane kedi sahiplendim. Belediyenin, sokak hayvanları için yaptıklarını takip ediyorum. Sokak hayvanları bizim için çok daha önemli. Büyükşehir Belediyesi de bununla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.