banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni

Özyiğit, zabıta personeliyle buluştu

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

MERSİN 08.09.2021, 11:47
Özyiğit, zabıta personeliyle buluştu

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.


Büyük bir özveri ile çalışan zabıta personelinin gününü kutlayan Başkan Özyiğit, “İsterim ve dilerim ki, zabıtalarımızın tırnağına zarar gelmesin. Onlar büyük bir özveri ile çalışıyor. Zaman zaman vatandaşla ya da toplumda huzursuzluk oluşturan unsurlarla karşı karşıya geliyorlar. Onlara çalışmalarında başarılar diliyorum, emeklerine, yüreklerine sağlık. Bugün toplumda belirli bir huzuru ve güvenliği yakaladıysak bunda zabıtanın payı çok büyüktür" dedi.


Ziyaret sonunda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit günün anısına CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve Zabıta Müdürü Ahmet Kurt ile birlikte pasta kesti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0