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Özyiğit: “Yenişehir’de 20 binin üzerinde eve girdik”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, pandemi sürecinde verdikleri hizmetle ilçede 20 binin üzerinde eve girdiklerini söyledi. Özyiğit, “Biz bu süreçte Yenişehir’de gerek gıda paketleri gerekse hijyen paketleri olsun hizmetlerimiz ile 20 binin üzerinde eve girdik. Aşevimizden sağladığımız ve şuanda da devam ettiğimiz günlük 600 kişiye 3 çeşit sıcak yemek servisi ve 170 vatandaşımız için de evlere yemek servisi hizmetimize de devam ediyoruz" dedi.

MERSİN 05.01.2021, 12:42
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Özyiğit: “Yenişehir’de 20 binin üzerinde eve girdik”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, pandemi sürecinde verdikleri hizmetle ilçede 20 binin üzerinde eve girdiklerini söyledi. Özyiğit, “Biz bu süreçte Yenişehir’de gerek gıda paketleri gerekse hijyen paketleri olsun hizmetlerimiz ile 20 binin üzerinde eve girdik. Aşevimizden sağladığımız ve şuanda da devam ettiğimiz günlük 600 kişiye 3 çeşit sıcak yemek servisi ve 170 vatandaşımız için de evlere yemek servisi hizmetimize de devam ediyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesinin 2021 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleriyle yapılan toplantı bir önceki birleşim tutanaklarının özetinin okunmasıyla başladı. Mecliste 17 madde görüşüldü, 7 madde oy birliğiyle 1 madde ise oy çokluğuyla kabul edilirken, 9 madde oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

"20 binin üzerinde eve girdik"

Meclisin açılışında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anarak konuşmasını başlayan Başkan Özyiğit, virüse karşı 3 temel kural hatırlatmasında bulundu. Virüse karşı mücadelede birlik vurgusu yapan Özyiğit, “Pandemi sürecinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hastalık süreci atlatan herkese geçmiş dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın 3 temel kuralı uygulayarak, pandemiden uzak kalmaları gerekiyor. Dünyada aşılanma sürecinin başlaması umut verici bir gelişme. Umut ederim ki, ülkemizde de çok fazla gecikme olmaz ve aşılama süreci bir an önce gerçekleşir. Bu süreçte mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu biyolojik savaşta düşmanın görünmediği bir ortamda sağlık çalışanları cephenin en önünde yer aldılar. Yenişehir’de yaptığımız ve hizmete hazır olan Yenişehir Belediyesi Özel Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunu sağlıklı çalışanlarına açtık ve şuanda kapasitesi doldu. Kendi sağlığını hiçe sayıp, en azından sevdiklerinin ve yakınlarını koruma davranışı içerisinde olan ve riskli alanlarda bulunan sağlıkçılarımızı orada misafir ediyoruz. Pandemi sürecinde temizlik ve dezenfeksiyon gibi tüm ekiplerimizle çok çalıştık. Maskenin vatandaşlara ulaşılamadığı zamanlarda, kamusal alanlarda ve insanların yoğun olarak kullandığı alanlarda maske dağıtımı gerçekleştirdik. Nitekim maskenin satılmasının yasak ancak kullanılmasının zorunlu olduğu bir süreç yaşadık. Biz bu süreçte Yenişehir’de gerek gıda paketleri gerek hijyen paketleri olsun hizmetlerimiz ile 20 binin üzerinde eve girdik. Aşevimizden sağladığımız ve şu anda da devam ettiğimiz günlük 600 kişiye 3 çeşit sıcak yemek servisi ve 170 vatandaşımız için de evlere yemek servisi hizmetimize devam ediyoruz. Bu mücadelede hep beraberiz ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"3 dakikalık görsel keyif hiçbir zaman canlıların hayatından kıymetli değildir"

Yılbaşı gecesi havai fişek kullanımı nedeniyle İtalya’nın Milano kentinde sokakların kuş ölüleriyle dolduğu görüntüleri hatırlatan ve Yenişehir’de havai fişekleri yasakladıklarını kaydeden Özyiğit, 3 dakikalık görsel keyfin hiçbir zaman canlıların hayatında kıymetli olmadığını vurguladı. Özyiğit, “Bildiğiniz gibi mecliste aldığımız kararla Yenişehir’de havai fişek kullanımını yasakladık. Kaymakamımız bu konuda onay verdi ve kararımız yürürlüğe girdi. Şu ana kadar uyarı ve tebliğ görevimizi yaptık. Yılbaşı gecesi Yenişehir sınırları içerisinde havai fişek kullanıldı. Bunların tespitini yaptık. Basından da görmüşsünüzdür İtalya’nın Milano kentinde havai fişek kullanımı nedeniyle sokaklar kuş ölüsü ile dolmuştu. Havai fişek kullanımının sonuçları bu kadar nettir. Biz bu işi yasakladık. Demokrasinin tezahürü olarak, meclis üyelerinin aldığı bu karara herkesin saygı duyması gerekmektedir. Eğer ‘ben medeni ve çağdaş bir insanım’ diyorsanız bu meclisin aldığı karara uyacaksınız. Tüm ülkenin uymakta olduğu diğer yasalar gibi. Biz doğru bir karar aldık ve bu kararı uygulama noktasında da kim incinirse incinsin, kim kırılırsa kırılsın 3 dakikalık görsel keyif hiçbir zaman o canlıların hayatında kıymetli değil, gece yarası evlerinde uyuyan engelli ve yaşlı ve çocukların uykusundan kıymetli değil. Zabıta Müdürümüz de burada, onlara da talimat veriyorum bu konuda tavizsiz olacak ve tespitinizi yapacaksınız. Biz yasakçı bir zihniyet değiliz, biz özgürlüklerden yanayız ama senin özgürlüğün başkasının yaşamını etkiliyorsa, başkasının canına mal oluyorsa senin özgürlüğün burada biter. Umarım havai fişek kullanımı tüm ülkede yasaklanır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca 2019 yılı dönemini kapsayan Sayıştay denetimi ile ilgili meclise bilgi veren Özyiğit, denetimlerden sorunsuz bir şekilde çıktıklarını söyledi.

Yenişehir Belediyesinin 2021 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi ise 8 Ocak Cuma günü saat 14.00’te Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
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