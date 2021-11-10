Özgür Kafe, vatandaşla kooperatif ürünlerinin buluşma noktası oldu

Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi tarafından işletilen Özgür Kafe, vatandaşların uğrak yeri oldu. Mezitli Belediyesinin desteklediği kafede, vatandaşlara ikramların yanı sıra kooperatif tarafından üretilen ürünlerin satışı yapılıyor.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifinin, üretimi ve kooperatifçilik anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla işletmeye başladığı Özgür Kafe, önemli bir buluşma noktası haline geldi. Mezitli Belediyesinin pozitif ayrımcılık yaptığı nadir yerlerden birisi olan, Mezitli Menderes Mahallesi Demokrasi Parkı içerisinde bulunan Özgür Kafe, vatandaşlara ikramlarının yanı sıra kooperatif tarafından üretilen ürünlere ulaşabilmesine olanak sağlıyor.

Kooperatif Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, gerçekleştirdikleri üretimleri daha geniş kitlelere yaymak için projeler geliştirdiklerini belirterek, “Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi olarak Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ın desteğiyle çok önemli işler başardık. Sahlep, enginar, mısır gibi üretimlerimizin yanında boş duran arsaları değerlendirdiğimiz Kent İçi Tarım Projemiz ile onlarca dönüm arazide mısır ve sebze üretimi gerçekleştirdik. Bu başarılarımızı daha geniş kitlelere yaymak için bir mekana ihtiyacımız vardı. Başkanımız Özgür Kafe gibi güzel bir mekanda bu işi yapmamıza olanak sağladı. Şimdi böyle nezih bir ortamda tüm kooperatif üyelerimiz ve vatandaşlarımızla buluşabiliyor ve ürettiğimiz doğal ve organik ürünleri halkımıza ulaştırabiliyoruz” dedi.

Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifinin başarılarının artık ülke genelinde bilinir olduğunu vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Kadınlarımız her zaman olduğu gibi yine başarılarıyla adından söz ettiriyor. Kooperatifimizin başarılarının halkımıza ulaşabilmesi son derece önemli. Kooperatif üyelerinin üretimlerini gerçekleştirdikleri mekanın dışında halkımızla bir araya gelmeleri için de özel bir yere ihtiyaç vardı. Şimdi Özgür Kafe ile kooperatifçilik anlayışını daha yaygın hale getirebiliyorlar. Vatandaşlarımız merak ettiği konularla ilgili bilgi alıyor, öğrenebiliyor. Yine birbirinden nefis ürünlerin tadına bakıp satın alabiliyor. Önümüzdeki yıllarda kooperatif ailesi daha da fazla büyüyecek ve daha büyük başarılara imza atacaklardır” diye konuştu.