Özel sporcular için spor şenliği

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla atletizm, bocce ve masa tenisi branşlarında ‘özel sporcular spor şenliği’ düzenlendi.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde düzenlenen etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, otizmin bir hastalık değil, sadece bir farklılık olduğunu söyledi. Yıldızbakan, pandemi sürecinin her branşta olduğu gibi özel sporcuları da kısıtladığını belirterek, "Ama bu özel gençlerimiz için her zaman ihtiyaç ve isteklerinde yanlarındayız. Elimizden gelenin fazlasını yapmak için her zaman hazırız. Bugün burada içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çok sıkılan bu gençlerimize sadece spor değil biraz da eğlendirmeyi amaçladık. Bu özel ve anlamlı günde davetimize katılan özellikle tüm özel sporcularımıza, rehabilitasyon merkezlerimize, okullarımıza ve derneklerimize çok teşekkür ederiz. Kazasız, belasız, sakatlıkların olmadığı ve virüssüz bir gün geçirmek dileği ile tüm sporculara başarılar dilerim” dedi.

Açılış konuşmasının ardından otizmli çocuklar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü palyaçoların katılımı ile eğlence dolu spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliğin sonunda atletizm, bocce ve masa tenisi branşlarına katılan tüm özel sporculara madalya verildi.