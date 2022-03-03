Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Engelliler Akademisi’nde eğitim gören her yaştan özel birey, hem atölye çalışmalarına hem de farklı alanlardaki etkinliklere katılarak sosyalleşiyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın “Engelsiz Toroslar” hedefiyle çalışmalarını sürdüren akademi, özel gereksinimli bireylere sunduğu geniş hizmetlerin yanında ailelerin yükünü de hafifletiyor. Akademide, el sanatları eğitimi alan özel bireyler, belediyenin teknik ve mesleki eğitim kursları merkezindeki kuaförlük kursunda ağırlandı. Kişisel bakımları yapılan özel bireylerin mutlulukları ise gözlerine yansıdı. Özel bireyler, Başkan Yılmaz’a teşekkür ederken, aileleri de güvenilir ellere çocuklarını teslim etmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek, akademide verilen hizmetin önemine dikkat çektiler.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da özel bireylerin ve ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Özel bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması hepimizin görevidir. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle, hoşgörüyle engelsiz bir Toroslar için çalışıyoruz. Özel bireylerin ülkemize kazandırdığı nice başarılar var. Biz de ilçemizde yaşayan özel bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılması için birçok adımlar attık ve projeler gerçekleştirdik. Engelliler Akademimizde mesleki eğitim çalışmalarının yanı sıra onların sosyalleşmeleri için farklı alanlarda faaliyetler de düzenliyoruz. Onların azmini, başarılarını ve mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu çalışmalarımızı daha kapsamlı bir şekilde sürdüreceğiz. Amacımız, engellilerimizin önündeki tüm engellerin kaldırılması, daha huzurlu ve umutlu bir gelecek sürmeleridir” dedi.