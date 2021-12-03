Özel gereksinimli bireyler ilk kez pizza yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinin ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında Toros Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Pizza Atölyesi Etkinliği” renkli görüntülere sahne oldu. Özel gereksinimli bireyler, yapılan etkinlik sayesinde sıralama becerilerini pekiştirirken, ilk kez pizza yapma deneyimini de yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezindeki Mola Evinden faydalanan özel gereksinimli bireyler, Toros Üniversitesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün öğretim görevlileri ve öğrencileriyle buluştu. Pizza yapmak için kolları sıvayan özel bireyler, önce özenle hamurlarını açıp, ardından sırayla rengarenk ürünleri yerleştirdi. Mantar, biber ve sucuk gibi birçok ürünle hazırlanan pizzalar fırında son halini aldı. Özel bireyler, emekleri sonucu ortaya çıkan pizzaları tatmanın mutluluğunu yaşadı. Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz de etkinliğe katılarak, özel bireylere belgelerini verdi.

“Hem motivasyonlarını artırıyor hem de başarabildiklerini görüyorlar”

Mola Evi Sorumlusu Psikolog Ezgi Dülger, etkinliğin özel gereksinimli bireylerin psikolojilerine olumlu etki sağladığını vurgulayarak, “Hem motivasyonlarını artırıyor hem de sosyal hayata dahil olabildiklerini ve bir şeyler başarabildiklerini görüyorlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir farkındalık günüdür. Toros Üniversitesiyle de o yüzden böyle bir etkinlik yaptık. Gastronomi Topluluğuna teşekkür ederiz” dedi.

“Çocuklar sıralama becerisini de görecekler”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görevli Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Esra Özdal ise pizza yapımının çocukların sıralama becerisini geliştirdiğine dikkat çekerek, “Pizza aşamalı olarak yapılabilen bir yemek. Onlar da en azından hangi maddeyi hangi sırada koyduklarını bilecekler. Dikkat becerileri de artacak. En önemlisi de duygusal doyuma ulaşacaklar” diye konuştu.

“Kademe kademe ilerleyebileceğimiz bir ürün olduğu için pizzayı seçtik”

Toros Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Hilal Öz de etkinliğin içerisinde yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, “Duygusal, aynı zamanda çok heyecan verici bir olay. Kendi öğrencilerimiz de desteklerini esirgemediler. Birlikte aslında paylaşmayı da öğreniyorlar. Hepsinin gözleri o kadar ışıl ışıl ki tüylerim diken diken oldu. Kavrama güçleri, yetenekleri çok fazla olan bireyler. Her zaman ‘engelsiz yaşam’ diyoruz. Onların bu tarz sosyal aktivitelerde geri planda durmalarına gerek yok. Hepsinin çok güzel pizzalar yaptığını gördük. Bir eğitimci olarak kendi adıma gurur duyuyorum, mutluyum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte pizzayı tercih etme sebeplerine de değinen Öz, “Renkli olduğu için, ürünlerin yerleşimi, dizaynı ve gerçekten çeşit çeşit, kademe kademe ilerleyebileceğimiz bir ürün olduğu için biz bunu seçtik. İstediklerine göre dizayn edebiliyorlar, şekil verebiliyorlar. Tekdüze bir şey sunmadık onlara” dedi.

“İleride bir gün şef oluruz”

Etkinliğe katılan özel gereksinimli bireylerden 18 yaşındaki Elif Naz Kendir, “Pizza yapıyorum ilk kez. Etkinlik çok güzeldi” derken, 20 yaşındaki Aysel Karaduman ise “Pizza yaptık. Çok mutluyum. İlk defa yaptık, seviyorum ben pizzayı” diye konuştu.

19 yaşındaki Furkan Koçak ise “Güzelce açıyorsun oklavayla. Ondan sonra güzelce sos döküyorsun. Güzelce sucuk, kaşar, biber, mısır falan döküyorsun. Çok güzel oluyor. İleride bir gün şef oluruz” ifadelerini kullandı.