Özel çocuklar Tarsus Gençlik Kampında doğayla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Tarsus Gençlik Kampında özel çocuklar için yarışma ve eğlence dolu keyifli bir gezi düzenledi. Ormanda doğa yürüyüşünün ardından oyun parkurunda heyecanlı yarışmalar yapan minikler, seramik boyama etkinliğine de katıldı. Etkinlikler, her hafta düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, pandemi sürecinde zihinsel engeli bulunan özel gereksinimli çocuklar için Tarsus Gençlik Kampına gruplar halinde geziler düzenliyor. Bu çerçevede, bir grup özel gereksinimli çocuk, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte Gençlik kampında eğlenceli bir gün geçirdi. Parkı gezen çocuklar, göldeki lepistes balıklarını keyifle izledi. Ormanın içinde sakin bir yürüyüşün ardından çocuklar, oyun parkurundaki yarışmalarla gönüllerince eğlendi. Daha sonra dinlenen ve yemek yiyen minikler, öğretmenleri eşliğinde minyatür Atatürk büstü seramik boyama etkinliği gerçekleştirdi.

“Çocuklarımızın bu dönemde evlerine hapsolmamalarını istiyoruz”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Psikolog Ezgi Dülger, gezi hakkında bilgi vererek, “Buraya zihinsel engelli çocuklarımızı getirdik. Çocuklar dışarı çıkamıyorlardı, zor günler geçiriyorlardı. Bütün önlemlerimizi alarak, küçük gruplar halinde sosyal aktiviteler yaparak, onları birazcık olsun motive etmek amaçlı etkinlikler düzenliyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, çocuklarımızın zarar görmemesi için küçük küçük gruplar halinde getirdik. Tarsus Gençlik Kampında mesafeyi koruyarak, güvenli bir şekilde çocuklarımıza çok rahat etkinlik yaptırabiliyoruz. Aileleri ile birlikte önlemli bir şekilde geliyoruz. Çocuklarımızın bu dönemde evlerine hapsolmamaları ve sosyal etkinliklere katılmaları için sık sık bu etkinlikleri sağlamaya çalışacağız” dedi.

Aileler de çocuklar da mutlu

Özel gereksinimli bir çocuk annesi Sevgi Cevizli de “Buraya gelme imkanım hiç olmadı. Bu etkinliklerden dolayı ilk defa çocuğumu getirebildim. Bu etkinlik oğlumu çok mutlu etti. Ben de çok mutluyum bu yüzden. Oğlum bugün doya doya oynadı. Ben de onu böyle mutlu görünce bir anne olarak çok mutlu oluyorum. Oğlum koştu, oynadı, balıklara yem attı, yapraklarla oynadı. Oğlum için çok mutlu bir ortamdı. Çocuklarımıza böyle bir ortam sağladığından dolayı Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etkinliklerde çok keyifli zamanlar geçiren özel gereksinimli çocuklardan biri olan Mehmet ise “Eğleniyorum, yürüyüş yapıyorum, mutlu oldum” ifadesini kullandı.