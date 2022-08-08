Özel çocuklar Mola Evi’nde keyifli vakit geçiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce hizmete açılan, özel gereksinimli bireylerin 1 günlüğüne bakımını üstlendiği Mola Evi’nde, özel bireyler keyifli anlar yaşarken,, anne-babalar ise kendilerine zaman ayırabiliyor.

Özel bireylerin, uzman eğitmenler gözetiminde spordan film seyrine, oyundan eğitime kadar farklı farklı etkinlikler ile kaliteli zamanlar geçirmesini sağlayan Mola Evi, anne-babalara da bu süreyi kendilerine vakit ayırarak değerlendirme fırsatı sunuyor.

Mola Evi’ne 5 yaşın üzerinde, öz bakım becerilerini tamamlamış bireylerin kabul edildiğini söyleyen Mola Evi öğretmenlerinden Fatma Esra Özdal, “Her gün farklı öğrenci grupları ile bir araya geliyoruz. Çocuklarımızı evlerinden servis ile alıyoruz. Onların bireysel ilgilerine, gereksinimlerine dayalı çalışmalar yapıyoruz. Onları sosyalleştirmek, ayrıca akademik ve zihinsel, bireysel becerilerine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Öğle arasında aşhaneden gelen yemeği öğrencilerimize sunuyoruz” dedi.

“Aileler uygulamadan çok memnun”

Ailelerin kendileri de rahat vakit geçirebildikleri için, uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyen Özdal, “En önemlisi ailelerin kafası rahat oluyor. Çocuklarının emin ellerde olduklarını biliyorlar. Kendileri ekstradan böyle bir etkinlik isteseler maliyeti yüksek. Çocuklar burada sosyalleşiyorlar. Pikniklerimiz oluyor, gezilerimiz oluyor. Burada veli ve öğrenci kaynaşmasını da sağlıyoruz. Hem eğitim hem sağlıkta karşılaştıkları sorunlar anlamında, bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Bu da onları çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Asıl amacımız, bireylerin ailelerine mola verdirmek”

Mola Evi’nin asıl amacının velilere mola verdirmek olduğunu kaydeden Özdal, “Çünkü onlar kendileri deşarj olacak ki, deşarj olduktan sonra evde çocuklarına daha iyi davranacaklar. Önemli olan çocuklarınızı kendinizden bağımsız olarak bırakın, deşarj olun ve aklınız başka yerde kalmasın” şeklinde konuştu. Özdal açıklamasının sonunda, Mola Evi’nden faydalanmak isteyen ebeveynlerin, Engelliler Şube Müdürlüğüne gerek telefonla, gerekse doğrudan gelerek başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

“Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz”

Mola Evi’ni çok sevdiğini söyleyen özel birey gençlerden Aysel Karaduman, duygularını “Burada yemek yiyoruz, film izliyoruz, boya yapıyoruz. Çok mutluyum, çok seviyorum burayı. Öğretmenlerimi, anne babamı çok seviyorum” diye ifade ederken, Yunus Toprakçı isimli serebral palsili genç ise “Burada boncuk diziyoruz. Spora gidiyorum, spordan büyük zevk alıyorum. Buradan, öğretmenlerimden çok memnunum. Çok güzel vakit geçiriyorum. Yaklaşık 2 aydır geliyorum buraya. Geldiğim için de çok mutluyum” diye konuştu.