Özel bireyler için açık havada film etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Engelsiz Yaşam Parkı’nda özel gereksinimli bireyler için açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde, Sağlık İşleri Dairesi personeli, Engelsiz Yaşam Parkı’nın bir noktasına projeksiyon kurarak, puf koltuklar ve sandalyeler yerleştirdi. Ekrana yansıtılan ‘Tosun Paşa’ filmini izleyen özel bireyler ve aileleri, kahkaha dolu bir akşam yaşadı. Özel bireyler ve aileleri patlamış mısır ve içecek eşliğinde açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadı.

“Cuma, cumartesi, pazar günleri açık hava sinemamız var”

Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, yaz aylarında açık havada etkinliklere ağırlık verdiklerini belirterek, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte havanın geç kararmasını fırsat bilerek, etkinliklerimizi havanın daha serin olduğu saatlere kaydırdık. Parkımızda sinema dışında farklı etkinliklerimiz de oluyor. Sokak oyunları, su savaşı, kutu oyunları, bocce gibi farklı etkinliklerimiz oluyor. Amacımız engelli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak ve rahat zaman geçirebilecekleri bir ortam oluşturmak. Engelsiz Yaşam Parkı’ndaki etkinliklerimiz haftanın 7 günü, sabah 08.00’den akşam saat 22.00’ye kadar devam ediyor. Cuma, cumartesi, pazar günleri açık hava sinemamız, diğer günlerde farklı etkinliklerimiz var. Yaz ayları boyunca bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Muhteşem bir şey. Çocuklar o kadar mutlu ki”

Özel gereksinimli çocuğunu açık hava sinemasına getiren Berrin Tulumbacı, yapılan etkinliklerin çocukları ne kadar mutlu ettiğini anlatarak, “Muhteşem bir şey. Çocuklar o kadar mutlu ki anlatamam. Gündüz hava çok sıcak, akşam çok güzel oluyor. Çocuklar mutlu. Bir de bizler akşam çıkmayız dışarıya ama bu vesileyle akşam çıkmak bambaşka bir duygu” ifadelerini kullandı.

Birbirinden farklı ve kaliteli etkinlikler yapıldığına vurgu yapan Tulumbacı, “O kadar güzel ki her şey. Gündüz aktivite, öğlen aktivite, akşam sinema. Çocuklar yemek yiyor, havuza giriyor. Her türlü şey var. Bocceden tutun halk oyunlarına, dramadan tutun annelere yönelik makrome kursuna kadar bir sürü şey var. Ben çocuğuma yetişemiyorum, o derece güzel. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.