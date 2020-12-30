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Özdemir: “İstikrar ortamının oluşması en büyük arzumuz”

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in ihracatının yılın 11 ayında geçen yıla göre yüzde 13 artarak 1,8 milyar dolara çıktığını, borsası işlem hacminin de yüzde 15 artışla 9 milyar dolar olduğunu bildirdi. Özdemir, iş dünyasının 2021’den öncelikli beklentisinin ise salgın sürecinin sona ermesi, ekonomik açıdan belirsizliğin ortadan kalkması ve istikrar ortamı olduğunu vurguladı.

MERSİN 30.12.2020, 12:31
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Özdemir: “İstikrar ortamının oluşması en büyük arzumuz”

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in ihracatının yılın 11 ayında geçen yıla göre yüzde 13 artarak 1,8 milyar dolara çıktığını, borsası işlem hacminin de yüzde 15 artışla 9 milyar dolar olduğunu bildirdi. Özdemir, iş dünyasının 2021’den öncelikli beklentisinin ise salgın sürecinin sona ermesi, ekonomik açıdan belirsizliğin ortadan kalkması ve istikrar ortamı olduğunu vurguladı.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, yazılı bir açıklama yaparak, 2020 yılı ekonomisini değerlendirerek, 2021’den beklentilerini dile getirdi. Yılın ilk çeyreğinde küresel çapta yayılan korona virüs salgınının, global açıdan belirsizlikleri artırdığını ve azalan küresel talep ile zorunlu üretim kısıtlamalarının dünya ticaret hacminde keskin düşüşlere yol açtığını belirten Özdemir, “Ülkemizde ise bu süreçte iç talebi ve istihdamı destekleyici tedbirlerin katkısıyla yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir toparlanma görüldü. Türkiye, bu dönemde yüzde 6,7 büyüme kaydetti” dedi.

“Mersin ihracatı, yılın 11 ayında 1,8 milyar dolar oldu”

Mersin ekonomisinin bu yıl izlediği seyri de değerlendiren Özdemir, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Mersin’in yılın ilk 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artırarak 1,8 milyar dolara taşıdığını vurguladı. Özdemir, “Irak, Rusya, Almanya ve Ukrayna en önemli ihraç pazarlarımız oldular” ifadelerini kullandı.

“Borsamızın işlem hacmi 9 milyar dolara çıktı”

Mersin Ticaret Borsasında da kent ekonomisindeki gelişmelere paralel bir seyir izlendiğini kaydeden Özdemir, şu bilgileri verdi:

“Mersin Ticaret Borsası 2019 yılında 7,8 milyar TL seviyesinde gerçekleştirdiği işlem hacmini, bu yıl yüzde 15 artırarak 9 milyar TL düzeyine çıkardı. Bakliyat ve narenciyede borsamız Türkiye genelinde bulunan 113 ticaret borsası içerisinde işlem hacmi olarak ilk sırada yer alıyor.”

“Tarım ve gıda sektörü, kent ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdü”

Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınıyla birlikte tarım ve gıda ürünlerinin, sürecin başlangıcından itibaren en fazla talep gören ürünler arasında bulunduğunu anımsatan Özdemir, “Mersin ekonomisi açısından da tarım ve gıda sektörünün ayrı bir önemi bulunmaktadır. Kentimizin ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 70’lik bölümünü tarım ve gıda ürünleri oluşturmaktadır. Mersin, tarımsal gelirde Türkiye genelinde 5’inci, tarım ve gıda ihracatında ise 4’üncü konumdadır. Dolayısıyla tarım ve gıda ürünlerine talebin arttığı bu dönemde Mersinli firmalar hem yurtiçi talebin karşılanması hem de ihracat performansı açısından kent ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamışlardır” değerlendirmesini yaptı.

“İstikrar ortamının oluşması en büyük arzumuzdur”

Özdemir, yeni yıldan beklentilerini de şöyle aktardı:

“2021 yılında öncelikli temennimiz salgın sürecinin sona ermesi, ekonomik açıdan belirsizliğin ortadan kalkması ve üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma eğilimin devam ederek istikrar ortamına dönüşmesidir. Her zaman olduğu gibi üretmeye, yatırım yapmaya, ihraç etmeye ve istihdam sağlamaya devam ederek bu sürece katkı sunmak, iş dünyası olarak en öncelikli vazifemizdir. Diğer yandan, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Yeni Konteyner Limanı, Tarsus-Kazanlı Turizm Projesi, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu, Mersin Lojistik Merkezi gibi projeler ile kentimiz tarım-gıda, lojistik ve turizm merkezine dönüşebilir. Yeni yılda, uzun süredir bekleyen bu projelere yönelik de adımların atılacağını umut ediyoruz. Kent ve ülke olarak daha fazla kalkındığımız, sağlık, refah ve mutluluk seviyemizin arttığı, birlik ve beraberlik ruhunun hüküm sürdüğü bir yıl geçirmemizi diliyorum.”
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