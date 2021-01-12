banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
WhatsApp ne yapıyorsa Telegram da onu yapıyor
WhatsApp ne yapıyorsa Telegram da onu yapıyor
Faiz indirimleri ne zaman başlayacak?
Faiz indirimleri ne zaman başlayacak?
Sıcaklık 7 derece birden düşecek!
Sıcaklık 7 derece birden düşecek!
Whatsapp'tan Türkiye kararı...
Whatsapp'tan Türkiye kararı...

Özdemir: “Alata’nın koruma altına alınmasından son derece mutluyuz”

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün 83 dekarlık alanının ‘hassas koruma alanı’ ilan edilmesinden son derece mutlu olduklarını bildirdi. Özdemir, kamuoyundaki yanlış algının aksine Alata Araştırma Enstitüsüne ait arazinin tamamına yakın bir kısmının farklı statülerde koruma alanı ilan edildiğini de belirtti.

MERSİN 12.01.2021, 13:14
3
Özdemir: “Alata’nın koruma altına alınmasından son derece mutluyuz”

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün 83 dekarlık alanının ‘hassas koruma alanı’ ilan edilmesinden son derece mutlu olduklarını bildirdi. Özdemir, kamuoyundaki yanlış algının aksine Alata Araştırma Enstitüsüne ait arazinin tamamına yakın bir kısmının farklı statülerde koruma alanı ilan edildiğini de belirtti.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün koruma alanı ilan edilmesine ilişkin açıklama yaptı. 6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü kampüsünün sahil bandının ‘hassas koruma alanı’ olarak ilan edildiğini anımsatan Özdemir, “Denizin içine doğru 15 metre, denizden karaya doğru 100 metre olmak üzere toplamda 115 metre enindeki sahil bandı, deniz kaplumbağalarının üreme alanı ve kum zambaklarının yaşam alanı olması nedeniyle hassas koruma alanı olarak ilan edildi. Bu kararla birlikte 83 dekarlık bir alanda, bilimsel araştırmalar haricinde herhangi bir faaliyette bulunmak neredeyse imkansız hale geldi. Bir başka ifade ile bahsedilen alan tam koruma altına alınmış oldu” dedi.

“Alata’nın tamamına yakını farklı statülerde koruma alanı olarak ilan edildi”

Özdemir, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra basında çıkan bazı haber ve yorumlarda, Alata Enstitüsüne ait toplam 2 bin 740 dekar büyüklüğündeki arazinin sadece 83 dekarlık kısmının koruma altına alındığı, geri kalan büyük miktardaki arazinin koruma kapsamında olmadığı şeklinde yanlış bir algının yansıtıldığını kaydetti. Gerçek durum oldukça farklı olduğunu vurgulayan Özdemir, “Sahil bandında yer alan 83 dekarlık alan hassas koruma alanı olarak ilan edilmiştir. Mersin-Erdemli yolunun güneyi ile hassas koruma alanı olarak ilan edilen sahil bandı arasında kalan enstitü arazisi ‘nitelikli koruma alanı’ olarak belirlenmiştir. Yolun kuzeyinde kalan enstitü arazisinin bir kısmı ‘sürdürülebilir koruma alanı’ olarak belirlenmiş olup, geri kalan kısmının statüsünün belirlenmesi ile ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir. Görüldüğü gibi Alata Araştırma Enstitüsüne ait arazinin tamamına yakın bir kısmı farklı statülerde koruma alanı olarak ilan edilmiş durumdadır” ifadelerini kullandı.

“Son derece mutlu olduk”

Bazı rant çevrelerinin, 2000’li yılların başından bu yana Alata Enstitüsüne ait arazilerin özellikle karayolunun güneyinde kalan kısmının turistik ve yerleşim amaçlı yapılaşmaya açılması için yoğun bir lobi çalışması yaptıklarını da anımsatan Özdemir, Mersin Ticaret Borsası olarak, bu tartışmaların başladığı ilk andan itibaren Alata arazilerinin tarımsal ar-ge, eğitim ve üretim amaçlı olarak kullanılması gerektiğini savunduklarını dile getirdi. Özdemir, “Bu alanın kentimiz için adeta bir akciğer konumunda olduğunu belirterek, burayı korumanın genç nesillere ve kentimize karşı borcumuz olduğunu her platformda dile getirdik. 2005 yılında yaptığımız son derece kapsamlı açıklamalarla buranın niçin korunması gerektiğini ekonomik, sosyal, çevresel ve beşeri gerekçelerini ortaya koyarak anlatmaya çalıştık. Mücadelemizin bu şekilde olumlu olarak sonuçlanmasından dolayı son derece mutlu olduk. Alata’nın koruma altına alınmasını sağlayan kararlardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Alata Araştırma Enstitümüzün ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz tarımına güzel hizmetler sunmasını diliyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
18°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 18 12