Özbozkurt ile Yeşilkuş’un çalışmaları Covid-19 Araştırmaları kitabında yayınladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Akademi Derneği Başkanı Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt ve Doktorant Fatma Yeşilkuş, “Akademisyenlerin Salgın Sürecindeki Mesleki Motivasyon Düzeyleri”ni inceledi. Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt ve Doktorant Fatma Yeşilkuş’un “Çevrim İçi Eğitim Sürecinde Akademisyenlerin Mesleki Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı çalışmaları Covid-19 Araştırmaları kitabında yayınlandı.

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt ve Doktorant Fatma Yeşilkuş “COVID-19 salgını, başta sağlık olmak üzere birçok sektörü doğrudan etkilemiş ve özellikle eğitime yönelik bakış açısının yeniden şekillendirilmesini gerekli kılmıştır. Salgın nedeniyle yükseköğretim kurumları, yüz yüze eğitimi çevrim içi eğitim araçlarına taşımış ve internet üzerinden sanal bir dershane ortamı oluşturmuştur. Çevrim içi eğitim ortamında nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ve eğitimin kesintiye uğramaması amacıyla üniversiteler ve akademisyenler yoğun emek göstermiştir. Bu nedenle, akademisyenlerin bu süreçte karşılaştığı problem alanlarını tespit etmek ve bu alanların mesleki motivasyon düzeylerine olan etkisini incelemek adına dört farklı üniversiteden akademisyenler üzerinde araştırma gerçekleştirdik” dedi.

Bir binanın tamamını taşıyan sütunlar gibi, bir üniversitenin de ayakta kalmasında akademisyenlerin merkezi öneme sahip bireyler olduğunun ve araştırmalarından çok çarpıcı sonuçlar elde ettiklerinin altını çizen Özbozkurt, “Öğrencilerin büyük bir azimle derslerde aktif olarak yer almasının salgın sürecinde akademisyenlerin içsel motivasyonlarını artırdığını, derslerin kesintiye uğramaması adına üniversitelerin teknolojik altyapılarını daimî olarak iyileştirdiklerini ve bu sürece çok kısa bir sürede uyum sağladıklarını, çevrim içi derslerden yüksek verim alındığını ve destekleyici yüz yüze uygulamalar ile derslerin çevrim içi olarak devam etmesinde motivasyon kaybının olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.