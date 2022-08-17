"Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" etkinliği kırsal mahallere taşındı

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tarsus Şehir Tiyatrosu tarafından "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" adlı etkinlik düzenlendi. İlk etkinlik Yenice Mahallesi’nde yapılarak, çocuklara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Etkinlik kırsal mahallelerde sürdürülecek.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yaz etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için yeni etkinlikler düzenliyor. Çocuklarla drama eğitimi, takı atölyesi, geleneksel çocuk oyunları ve canlı müzik çalışması gerçekleştiriliyor. Tarsus’un kırsal mahallelerinde yaşayan çocukların tatilde boş zamanlarını verimli kullanmalarını sağlayan etkinlikte, çocuklar hem eğlenme hem de öğrenme fırsatını buluyor. Yenice Mahallesi’nde yapılan, “Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" etkinliğinde çocukların kültürel ve sanatsal gelişimlerini destekleme çerçevesinde drama eğitimi verildi. Tarsus Şehir Tiyatrosu ekibi çocukların yüzlerini boyayarak etkinliği renklendirdi. El becerilerini destekleme amaçlı ise takı atölyesinde çocuklar kendilerini geliştirdi. Etkinliğin sonunda birbirinden eğlenceli şarkılar söylenerek müzik şöleni yaşandı.

Tarsus Şehir Tiyatrosu tarafından şehir merkezinde verilen drama eğitiminin her çocuğa ulaşması çerçevesinde, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların faydalanması amaçlandı. Sosyalleşme sürecini destekleyen etkinlik sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenmenin tadını çıkaracak.