Otomobilde 8 ruhsatsız av tüfeği ile 2 tabanca ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Konya’da ikamet eden 2 şahsın kaçak olarak ürettikleri markasız ve seri numarasız av tüfeklerini maddi kazanç sağlamak amacıyla Mersin’e getirerek satacakları bilgisini elde eden ekipler, şahısları ve kullandıkları araçları tespit ederek takibe aldı. Mersin’in Mut ilçesinde otomobili durduran ekipler, 2 şüpheli şahsı gözaltına alırken, araçta yaptıkları aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.