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Otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

OTOYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

MERSİN 27.05.2023, 12:12
Otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Mersin Adana istikameti Yenice mevkiinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre ,M. A.İdaresindeki 06 ACZ plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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