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Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

MERSİN 28.04.2021, 16:08
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Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Akyürek idaresindeki motosiklete, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AuU 815 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin refüje sürüklendiği kazada, Latife Akyürek hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.
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