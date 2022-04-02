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Otizmli çocuklar yelken ve deniz keyfi yaşadı

Mezitli Belediyesi Yelken Evi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde çok özel konukları ağırladı. Düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar, yelken ve deniz keyfi yaşadı.

MERSİN 02.04.2022, 16:15
Otizmli çocuklar yelken ve deniz keyfi yaşadı

Mezitli Belediyesi Yelken Evi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde çok özel konukları ağırladı. Düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar, yelken ve deniz keyfi yaşadı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Rota Yelken Kulübü ve Otistik Çocukları Koruma Derneği ile birlikte otizmli çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, otizmli çocuklar yelken kullanmanın inceliklerini öğrendi. Deniz suyu sıcaklığının düşük olması ve çocuklar için tehlike oluşturmaması için karada eğitmenler eşliğinde yapay rüzgarla yapılan eğitimlerde tekne kullanma, oluşabilecek tehlikelerden korunma gibi konularda bilgiler alan çocuklar, yapay rüzgar ve dalgalarla mücadeleyi ilk kez öğrendiler.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Rota Yelken Kulübü Başkanı Cengiz Sönmez, Mersin Otistik Çocukları Koruma ve Eğitim Derneği Başkanı Nazmiye Yaman, belediye meclis üyeleri ve aileleri, etkinliğe katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Çocukların daha sonra zodyak botlarla açıkta bekleyen tekneye taşınarak güzel havada tekne turu keyfini de yaşadı.

“Türkiye’de doğan her 48 çocuktan birinde otizm görülüyor”

Mersin Otistik Çocukları Koruma ve Eğitim Derneği Başkanı Yaman, yaptığı konuşmada, otizmli bireylerin seslerinin duyulması ve doğru eğitim almalarının hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Yaman, “Otizm, Türkiye’de her doğan 48 çocuktan birinde görülmekte ve her geçen gün artmaktadır. Buna karşı yapılacak tek şey, çok özel eğitim alarak onları toplumun birer parçası yapmaktır. Biz, tüm yerel yöneticilerimizden ve hükümetimizden otizmli çocuklarımızın seslerini duymalarını istiyoruz. Onların sesini duyun ve ellerinden tutun. Başkanımız Neşet Tarhan’a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Otizmi bireylerle ilgili çok özel çalışmalara imza attı ve atmaya da devam ediyor. Bir kısa film çekerek onların yaşadıklarını kamuoyuna duyurdu. Ödül alarak daha geniş noktalara taşıdı. Şimdi bir de Türkiye’nin en güzel otizm köyünü de Mezitli’de kuruyor. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ın yaptıklarını tüm belediyeler örnek almalı” dedi.

Eğitimi veren Yelken Kulübü Antrenörü Celal İlkokul da “Otizmli çocuklarımızın hepsi bizim. Denizi sevdirmek, denizde mücadele etmelerini sağlamak ve onların da birer birey olduğunu göstermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Çok güzel anlar yaşadık. Onlar için olduğu kadar bizim için de çok özel bir gün oldu” ifadelerini kullandı.

Yelken Kulübü Başkanı Sönmez ise Türkiye’de ilk kez otizmli çocuklar için yelken takımı kurmak istedikleri müjdesini verdi. Kendileri için de böyle bir etkinliğin ilk olduğunun altını çizen Sönmez, “Bugün ilk adımı attık. Bundan sonraki hedefimiz de Türkiye’nin ilk otizm takımını kurmak olacaktır” diye konuştu.

“Otizmli çocuklarımız için kollarımızı sıvadık”

Başkan Tarhan da ilk dönemde down sendromlu çocuklarla ilgili yaptıkları çalışmalarla Türkiye genelinde isimlerini duyurduklarını belirterek, “Bu dönemde otizmli çocuklarımız için kollarımızı sıvadık. Onların toplumda daha fark edilir olması ve doğru eğitimle üstün özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla projeler geliştirdik. İlk olarak Mert arkadaşımız ve annesinin yaşadığı zorlukları anlatan bir kısa film çekerek uluslararası ödül almasını sağladık. Şimdi de hazırladığımız proje ile Türkiye’nin ilklerinden birisini daha yapıyoruz. Mezitli’nin en güzel yerinde 7 dönümlük bir arazi üzerinde Otizm Köyü kuruyoruz. Yine Otizm Yelken Takımı kurma kararı aldık” dedi.

Otizmli bireyleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Tarhan, “Bu çocuklarımızın ileride kendi alanlarında nasıl büyük deha olabileceklerini hep birlikte göreceğiz. Yelkende de çok başarılı olacaklarını biliyorum. Bilim insanı, aydın sanatçı gibi yetişmiş çok önemli değerlerimiz var. Neden bu çocuklar olmasın?” diye konuştu.

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