’Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu’ Vali Su başkanlığında toplandı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 'ORMANLIK ALANLAR VE CİVARINDA ATEŞ YAKILMAMASI' KONULU GENELGESİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN 'MERSİN İLİ ORMAN YANGINLARINI ÖNLEME MÜCADELE KOMİSYONU' TOPLANTISI, VALİ ALİ İHSAN SU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
İçişleri Bakanlığının ’ormanlık alanlar ve civarında ateş yakılmaması’ konulu genelgesi çerçevesinde düzenlenen ’Mersin İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu’ toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ile il müdürleri ve ilgili kamu kurum kuruluşlarından yetkililer katıldı. Mersin’in yüzölçüm olarak yarıdan fazlasının ormanlık alandan oluştuğunu belirten ve kentin orman varlığı bakımından iyi bir durumda olduğunu kaydeden Vali Su, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarının oluşma riskinin daha da arttığına dikkat çekti.
Mersin’in orman yangınları bakımından birinci dereceden hassas bölge içerisinde olduğunu ifade eden Su, “Orman yangınları bakımından şu anki durumumuz iyi görünüyor. Bundan sonra da çok dikkatli olmalıyız. Bu konuda duyarlılık ve farkındalık çok önemli. Mevcudu koruyarak daha da geliştirmemiz ve iyileştirmemiz lazım. Yaşanması muhtemel yangın olaylarının önüne geçilebilmesi için tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.
Orman Bölge Müdürü Akduman’ın, yapılan faaliyetler, orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile orman yangınlarıyla mücadele organizasyonu hakkında bilgi verdiği toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
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