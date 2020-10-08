Orman Bölge Müdürlüğü personeline halkla ilişkiler eğitimi verildi
MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM ŞUBESİ İLE HER BİRİMDEN BİRER PERSONELİN KATILDIĞI TOPLANTIDA, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ‘HALKLA İLİŞKİLER’ EĞİTİMİ VERİLDİ.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şubesi ile her birimden birer personelin katıldığı toplantıda, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ‘Halkla İlişkiler’ eğitimi verildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitim, orman-halk ilişkilerini iyileştirmek ve geliştirmek, kurumun amaç ve politikalarını halka anlatmak, fedakarca yürütülen ormancılık çalışmalarının kamuoyuna daha doğru ve etkin bir şekilde tanıtımına katkı sağlamak amacı ile düzenlendi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Orman Genel Müdürlüğü Basın Müşaviri Mümin Döngez, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü Songül Bahar Uğuz da katıldı.
Eğitimde, etkili halkla ilişkilerin temelleri, iletişim stratejisi, sosyal medya ve etkili iletişim kurma sanatı konularında uzman eğitimciler Abdi Baktur, Mehmet Balaban, Mehmet Üney ve Münir Arıkan tarafından katılımcılara bilgiler aktarıldı.
Bölge Müdürü Akduman yaptığı açılış konuşmasında, “Orman Genel Müdürlüğü olarak ormanların sağlığını korumak ve devamlılığını sağlamak asli görevimizdir. Eğitimin sonunda ormancılık faaliyetlerimizi sosyal medyada halka tanıtma noktasında yol alacağımıza inanıyorum. Programın hazırlanması ve uygulanmasında Orman Genel Müdürlüğümüze ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
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