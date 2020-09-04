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Örgülü Sokak, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

MERSİN’E YENİ BİR ÇEKİM MERKEZİ OLUŞTURMAK AMACIYLA MEZİTLİ BELEDİYESİ VE MEZİTLİ KENT KONSEYİ İŞBİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇİRİLEN ÖRGÜLÜ SOKAK, YENİLENEN YÜZÜYLE ZİYARETÇİLERİN HİZMETİNE AÇILDI. MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI NEŞET TARHAN, ÖRGÜLÜ SOKAĞIN OLUŞTURULMASINA KATKIDA BULUNAN GÖNÜLLER İÇİN DÜZENLENEN TEŞEKKÜR BELGESİ DAĞITIM PROGRAMINA KATILDI.

MERSİN 04.09.2020, 12:31
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Örgülü Sokak, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

Mersin’e yeni bir çekim merkezi oluşturmak amacıyla Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliği ile hayata geçirilen Örgülü Sokak, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerin hizmetine açıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Örgülü Sokağın oluşturulmasına katkıda bulunan gönüller için düzenlenen teşekkür belgesi dağıtım programına katıldı. Başkan Tarhan’ın yanı sıra Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı törende katkı sunan gönüllülere teşekkür belgesinin yanında Mezitlili üretici kadınların başarı öykülerinin anlatıldığı İpek Ongun tarafından kaleme alınan ’Zoru Başaranlar’ kitabı hediye edildi.

“Başarımızın sırrı halkımızın desteği”

Başkan Tarhan, tören sonrası Örgülü Sokağı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Tarhan, “Belediyemizi diğer belediyelerden ayıran en önemli özelliği; projelerini halkıyla birlikte ortaya koyması ve devam ettirmesi. Başarımızın altında da bu yatıyor. Özellikle kadınlarımız, en önemli gücümüz. Hemen her etkinliğimizde, projemizde destek verenlerimizin yüzde 90’ının kadın olması başarımızın altında yatan başka bir neden. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra geçtiği Down Kafede Başkan Tarhan’a doğum günü sürprizi yapıldı. Eşi Sembol Tarhan’la birlikte resminin olduğu pasta kesilen Başkan Tarhan’a hediye olarak üzerinde Aratos’un resmedildiği anı tabağı ve Atatürk resmi verildi. Akordeonla mini bir müzik ve dans gösterisinin de yapıldığı doğum günü kutlamasında Tarhan, hoş sürprize teşekkür etti.

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