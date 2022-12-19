Okula gidemeyen öğrencilere muhtarlar aracılığı ile çağrı yapıldı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca,, Milli Eğitim Bakanlığının kayıt dışı öğrenci kalmaması amacıyla başlatmış olduğu ’Erken Uyarı ve Takip Sistemi’ çalışmaları çerçevesinde, tüm muhtarlara bir mesaj göndererek okula gidemeyen öğrencilerin ivedilikle tespitini istedi.

Okula gidemeyen çocukların tespit edilerek okula kazandırılması için yürütülen çalışmaların hızlandırıldığını belirten Koca, "Değerli muhtarlarımızdan mahallelerinde okula gidemeyen çocuğumuz varsa en kısa zamanda, en yakın okulumuza ya da ilçe milli eğitim müdürlüğümüze bildirmelerini rica ettik. İlimiz genelinde bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda ’Erken Uyarı ve Takip Sistemi’ oluşturarak okula gidemeyen evladımızı bırakmayacak, konuyla ilgili çalışmaları tüm birimlerimizle, tüm kurumlarımızla ivedilikle sürdüreceğiz. Bu konuda bizlere destek olan tüm muhtarlarımıza, meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.