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Okul servislerine sıkı denetim sürüyor

Mersin’de trafik ekiplerince okulların açıldığı ilk günden itibaren okul servislerine yönelik denetimler sürüyor.

MERSİN 25.09.2021, 10:36
Okul servislerine sıkı denetim sürüyor

Mersin’de trafik ekiplerince okulların açıldığı ilk günden itibaren okul servislerine yönelik denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini arttırmak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılık faaliyetlerinin disiplin altında tutarak öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğini muhafaza etmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca ekipler, korona virüs salgını dolayısıyla temizlik kurallarına uyulup, uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve maske kontrolü de yaptı. Okul ve çevresinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri ve benzeri fiziki tedbirlerin kontrolüne de yapan ekipler, eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilerek eksikliklerin giderilmesini sağlıyor.

Ekipler, eksiklikleri bulunan sürücülere de cezai işlem uygularken, denetimlerin süreceği bildirildi.

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