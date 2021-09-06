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Okul servislerine sıkı denetim

Mersin’de trafik ekiplerince okulların açıldığı ilk gün okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

MERSİN 06.09.2021, 16:21
Okul servislerine sıkı denetim

Mersin’de trafik ekiplerince okulların açıldığı ilk gün okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini arttırmak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılık faaliyetlerinin disiplin altında tutarak öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğini muhafaza etmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul giriş ve çıkış saatlerinde uygulama yapan ekipler, sürücüler ile rehber personelini denetledi.

Yetkililer, özel denetimlerin hafta boyunca süreceğini bildirdi.

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