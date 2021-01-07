Ökkeş Demir, Atletizm Milli Takım sporcularıyla buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde sürdüren Atletizm Milli Takımının kampını ziyaret ederek, sporcularla bir araya geldi.

Atletizm Milli Takımı, 1 Ocak’tan itibaren Mersin’de kampa girdi. Tokyo Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan milli atletlerin Mersin kampı 31 Ocak tarihine kadar sürecek.

Atletizm Milli Takım kampını ziyaret eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 2021’e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota almak için hazırlıklarını Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde günde çift idmanla sürdüren milli sporcularla sohbet ederek, başarılar diledi. Demir, milli takım sporcularının yanı sıra kurum antrenörleri eşliğinde antrenmanlarını sürdüren küçük sporcularla da tek tek ilgilendi.

Mersin’in havasının ve tesislerin çok iyi olduğunu, kampın verimli geçtiğini belirten Milli Atlet Emin Öncel, “1 Ocak’ta başlayan hazırlık kampımız gerek iklim koşullarının gerekse kamp yaptığımız tesisin her anlamda iyi olması ile oldukça verimli geçiyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 idman yapıyoruz. Hedefimiz öncelikli olarak 2021 yılı içinde yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota almak. Bunun için varımızı yoğumuzu ortaya koyarak, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.