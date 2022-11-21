Öğretmenlerin tenis mücadelesi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Olimpik Tenis Kompleksinde gerçekleştirilen masa tenisi ve kort tenisi müsabakalarının ödül törenine katıldı.

Mersin’de öğretmenler arasında ’Öğretmenler Günü’ çerçevesinde düzenlenen masa tenisi ve kort tenisi müsabakalarında madalya almaya hak kazanan öğretmenlere ödülleri verildi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Her yıl 24 Kasım Öğretmenle Günü vesilesiyle düzenlediğimiz müsabakalar, gerçekten çok çekişmeli ve keyifli geçiyor. Öğretmenlerimizin birçok alanda hevesle ve azimle mücadele ettiklerini görmek, bu coşkuyu paylaşmak bizleri çok mutlu ediyor. Biliyoruz ki sahada bu azimle mücadele eden meslektaşlarımız, sınıflarında da öğrencileriyle birlikte başarıyı hedefleyerek aynı hevesle ve coşkuyla çalışıyorlar. Tüm meslektaşlarımı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ve Müdür Koca, madalya almaya hak kazanan öğretmenlere ödüllerini verdi.