Öğretmenlere kişisel gelişim ve farkındalık semineri verildi

Kişisel Gelişim Uzmanı, Yazar ve Eğitmen Güray Gökal, öğretmenlere kişisel gelişim ve farkındalık eğitim programı kapsamında seminer verdi.

Bir okulda gerçekleştirilen seminere kurumun anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri olmak üzere yoğun bir katılım sağlandı. Üç saat süren eğitimde, ’Beyin yeteneği, insanları tanıma sanatı, beden dili, mikro ifadeler, etkili konuşma ve hitabet sanatı, bilginin ve nefesin sihirli gücü’ olmak üzere farklı konu başlıklarında eğitimler verildi.

Kişisel başarının önemine dikkat çeken Gökal, başarıya gidilen yolda hedef belirleme, istek ve motivasyonun çok önemli olduğunu belirtti. Gökal, ileri düzeydeki bu eğitimlerde öğrenci ve öğretmen arasında kurulacak sözlü iletişimin yanı sıra, sözsüz iletişimin de geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, bu tür programlarda öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi tanımaları ve mesleki gelişimlerini arttırmalarının amaçlandığı vurguladı.