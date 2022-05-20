Öğrenim yardımlarının son tutarı hesaplara yatırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl için bin 600 TL’ye çıkarılan öğrenim yardımlarının 200 liralık son tutarı hesaplara yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerin yüzünü güldüren projelerinden biri olan öğrenim yardımının son tutarları hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisinin hesabına 1 milyon 245 bin lira yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde 2021-2022 döneminde üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere yönelik olarak sürdürülen ve bu yıl için bin 600 TL’ye çıkarılan öğrenim yardımlarının 200 liralık son tutarı da öğrencilere ulaştırılmış oldu.