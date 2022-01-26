Öğrenim yardımının ocak ayı tutarları hesaplara yatırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, ön lisans ve lisans öğrencilerine nefes aldıran öğrenim yardımı ödemelerinin ocak ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. 5 bin 933 lisans öğrencisine 1 milyon 974 bin lira, 2 bin 740 ön lisans öğrencisine ise 822 bin lira yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde de yaptığı öğrenim yardımıyla öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak öğrenim yardımının ocak ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Ön lisans ve lisans öğrencilerinden oluşan toplam 8 bin 673 öğrencinin hesabına ocak ayı öğrenim yardımları için 2 milyon 796 bin lira yatırıldı.

Bu yıl ön lisans öğrencilerini de kapsayan öğrenim yardımları kapsamında, ocak ayı için 5 bin 933 lisans öğrencisine toplam 1 milyon 974 bin lira yatırıldı. 2 bin 740 ön lisans öğrencisinin hesabına ise 300’er lira olmak üzere toplam 822 bin lira aktarıldı.