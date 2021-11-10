Öğrencilere ’güvenlik kuralları ve trafik yaya güvenliği’ anlatıldı

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, anasınıfı öğrencilerine ve velilere yönelik “Güvenlik Kuralları ve Trafik Yaya Güvenliği” eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Hizmetleri ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, Bozyazı Ortaokulunun Anasınıflarında öğrenim gören 35 öğrenci ve 3 öğretmenin katılımı ile “Günlük Hayatımızda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Kuralları ve Trafik Yaya Güvenliği” konularında eğitim verildi.

Eğitimin ardından görevliler, minik öğrencilere polis yüz maskesi ve balon dağıttı.

Bozyazı Anadolu Lisesi bahçesinde ise okul idaresi, öğretmenler ve öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan toplantıda ekipler, "Çocukların güvenliği, motosiklette kask kullanımının önemi, dolandırıcılık, sigara ve zararlı madde kullanımı" konularında katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcılara "Çocukların güvenliği, zararlı madde kullanımına hayır ve dolandırıcılık" konularında broşür dağıtıldı.