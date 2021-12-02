Öğrencilere bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar anlatıldı

Mersin’in Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünce, öğrencilere ’bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar’ eğitimi verildi.

Bozyazı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik hizmetleri ekiplerince, Bozyazı Ortaokulu bahçesinde düzenlenen ve 100 öğrencinin katılımı ile yapılan toplantıda polisler, öğrencileri bisiklet ile okula gidip gelirken ve boş zamanlarını değerlendirmek için bisiklet sürerken uyulması gereken kuralları anlattı. Ekipler eğitimde, bisiklet kullanırken, trafikte yolun sağından gitmeleri, yan yana bisiklet kullanılmaması tek bir şerit üzerinden gidilmesi, bisikletin her zaman için iki elle sürülmesi, kontrol edilemeyecek hızlarda kullanılmaması, bisikletler için ayrılmış özel yollarda ise yayalara dikkat edilmesi gerektiğinde zille uyarılmaları, yağmurlu havalarda ani fren kullanmamaları ve ani hareketlerden kaçınılması uyarısında bulundu.

Ayrıca bisikleti çok hızlı sürmek, trafiğin ters yönünde ilerlemek, harekette olan taşıtların arkasına tutunmak, bisiklet sürerken zikzak yapmak, caddenin ortasından bisiklet sürmek gibi kişiye bağlı hatalardan kaçınılması gerektiğini ve bisikletlerde zil ve ayna olması gerektiğini, gece sürüşleri için de ön ve arka ışık donanımı ile görülebilir reflektif özelliği olan giysilerin tercih edilmesi hatırlatıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere trafik ile ilgili çeşitli broşür dağıtıldı.