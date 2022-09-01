Öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendiriliyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordinesinde düzenlenen ’El Ele Güvenli Geleceğe’ projesi çerçevesinde, Tarsus Üniversitesine yeni kayıt yapacak öğrencilere yönelik terör ve suç örgütlerinin istismar edebileceği durumlar anlatıldı. Örgütlerin eleman temin etme yöntemleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının zararlarına yönelik bilgilendirme de yapılarak broşür dağıtımı gerçekleştirildi.