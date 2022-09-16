Öğrenciler pedal çevirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pilot okul olarak seçilen Kocavilayet Ortaokulu’nda öğrencilere verilen bisiklet sürüş teknikleri ve temel bilgiler eğitimi ile Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin startını verdi.

Mersin Bisikletliler Derneği Başkanı Süleyman Uygun ile eski milli bisiklet sporcusu Metin Yıldız, bisiklet sürüş teknikleri ve trafikte uyulması gereken temel konular hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Keyifli etkinlikte bazı öğrenciler ilk kez bisiklet sürmenin heyecanını yaşadı, bazı öğrenciler de sürüş tekniklerinde yeni beceriler kazandı. Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleşeceğini anımsatan Gençlik ve Spor Dairesi’nde görevli Yunus Emre Eldeniz, “Kocavilayet Ortaokulu’nda Mersin Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu eğitimle haftaya başlamış bulunuyoruz. Eğitim çerçevesinde ortaokul 8’inci sınıftaki öğrencilerimize hem teknik, hem sürüş eğitimi veriyoruz. Bisiklet sürmeyi bilmeyen çocuklara, ağırlıklı olarak sürüş eğitimi veriyoruz. Teknik eğitimde de yol kurallarından bahsediliyor ağırlıklı olarak” dedi.

Eski milli bisiklet sporcusu ve Mersin’deki ekstrem gruplarının lideri Metin Yıldız, verdikleri eğitimlerin 4 gruptan oluştuğunu ifade ederek, “Temel eğitim sözlü olarak ilk bisiklete başlamaları, bisikleti tanımaları, aktarma organları, güvenlik sürüşü. Bunun için de ikinci konu olarak; trafikteki güvenlik koşulları, yaya geçitlerindeki koşulları, bunları paylaşıyoruz” diye konuştu.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde pilot bir okulda bisiklet eğitimi verdiklerinden söz ederek, “Gençlerimize trafikte nasıl davranmaları gerektiğini anlattıktan sonra, bisiklet sürmesini bilmeyen kişilere bisiklet eğitimi verip, diğerlerine de küçük bir tur yaptırıyoruz. Şu anda bir hafta boyunca Mersin çok hareketli olacak. Bu konuda Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde ‘9. Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali’ de gerçekleşecek. 81 farklı şehirden insanlar Mersin’de buluşarak, 4 gün boyunca yaklaşık 200 kilometre pedallayıp, hem hareket hem de Mersin’in doğal güzelliklerini yaşayacağız hep birlikte. Çok keyifli anlar yaşayacağız, eğleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten İrem Naz Gürbüz ise “Bugün burada bize bisikletin önemini ve bisikleti nasıl kullanabileceğimizi öğrettiler. Sağlıklı bir yaşam için, özellikle bisiklet kullanmak daha iyi. Bisiklet, trafikte bir yere yetişmek için daha kullanışlı bir yol bence. Mersin’de de görüyorum bisiklet yollarının olduğunu. Ailemle bazen çıkıyoruz sahil kenarında bisiklet sürmeye. Güzel oluyor, güzel vakit geçiriyoruz” dedi.