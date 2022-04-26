Öğrenciler, motivasyon etkinliği ile moral buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bölgelerde açtığı eğitim kurumları ile eğitimde oluşturduğu fırsat eşitliğinin yanı sıra öğrencilerin motivasyonlarının artması adına da sosyal faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Tarsus Mithatpaşa, Eski Ömerli ve Yenice Yaşar Bayboğan kurs merkezinde LGS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik ‘motivasyon etkinliği’ düzenlendi. Nikah salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Büyükşehir Yenice Yaşar Bayboğan kurs merkezi rehber öğretmeni İpek Ay, ‘hedeflerin nasıl belirleneceği, hedefleri belirlerken nelere dikkat edilmesi gerektiği, motivasyonu azaltan ve arttıran etkenler’ konu başlıklarını içeren bir sunum yaptı. Program sonunda Kent Orkestrası’nın sergilediği muhteşem performansla öğrenciler doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, LGS kurs merkezlerinden faydalanan öğrencilere yönelik ilk kez Tarsus’ta motivasyon etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, “LGS kurs öğrencilerimize ‘motivasyon’ etkinliği ilk defa burada oluyor. Öğrencilerimizin 5 Haziran’da LGS öncesi moral ve motivasyonlarını en yüksek düzeyde tutmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Kurs Merkezi sayesinde notlarım da yükseldi”

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mithatpaşa kurs merkezinin imkanlarından faydalanan Selen Serin, eğitimin kendisine büyük katkı sağladığını belirterek, “Okuldaki derslerime iyi bir etki sağladı. Normalde benim okuldaki derslerim iyi değildi. Okuldan geldiğimde çok fazla tekrar yapmıyordum. Kurs merkezi sayesinde notlarım da yükseldi. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Hem bu kurs merkezinin açılmasından dolayı hem de bu tip etkinliklerden dolayı Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Merkezin imkanlarından faydalanan bir başka öğrenci Ali Osman Işıksal ise “Bence bu çok iyi oldu. Diğer dershanelerden farklı bir eğitim almıyoruz hatta daha iyi bir eğitim alıyoruz. Hem evimize de yakın. Vahap Başkanımıza teşekkür ederiz, çok iyi oluyor” ifadelerini kullandı.