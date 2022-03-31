Öğrenciler, Mersin tarihini dinledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, “Kütüphane Haftası” çerçevesinde Yazar Mirza Turgut ile öğrencileri buluşturdu. Turgut, Mersin tarihi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen söyleşide, kent tarihi hakkında öğrencilere detaylı bilgiler aktaran Mirza Turgut, “Kütüphaneler Haftası dolayısıyla beni buraya çağırdılar sağ olsunlar. Öğrencilerle bir araya geldik. Çok güzel, çok hoş bir sohbet oldu. Öğrencilerin ilgisi beni çok sevindirdi” dedi.

Farklı programlarda yine öğrencilerle buluşmak ve ilçelerin tarihi ile ilgili bilgi vermek istediğini vurgulayan Turgut, “Silifke ile ilgili de önemli gelişmeler var, Tarsus’la ilgili de. Zaten bölgenin 2 tane önemli tarihsel kenti var. Tarsus Berdan ile Göksu Silifke. İkisi de aynı tarihi özelliklere sahip ama Silifke’ninki daha farklı. İnanç turizmi ve kültür turizmi açısından Silifke daha şanslı. Toplumun ve yöneticilerin bilinçlenmesi lazım. 15 yıldır ben bununla uğraşıyorum. Silifke’de Aya Tekla var, burayı bir dinsel ibadet yeri yaptıralım. Barbarossa’nın mezarı burada. Biz Fatih’i nasıl görüyorsak, Almanların da gördüğü bir adam İmparator Barbarossa. Burayı bir kültür haline getirelim” diye konuştu.

Öğrenciler, söyleşiden memnun ayrıldı

Öğrencilerden Burak Köker, Turgut’un anlattıklarıyla Mersin hakkında bilgilendiklerini belirterek, “Mersin’in nasıl kurulduğunu, Mersin’de bilmediğim yerleri anlattı. Mersin’de bildiğim köyler de vardı, bilmediğim köyler de vardı. Tarihi geçmişi hakkında da bilgi verdi” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Damla Yılmaz ise Mersin tarihi ile ilgili bilmediği birçok şeyi öğrendiğini belirterek, “Mersin’in kuruluşu, isimlerin nereden geldiği, yerleşim şekilleri, camiler gibi birçok bilgiyi edindik. Yaşadığımız yer hakkında bilgi edindik. Bizim için çok faydalı oldu” dedi.

Söyleşi sonunda Mirza Turgut, öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Mersin Kent Kitaplığı tarafından basımı yapılan ve Yazar Mirza Turgut tarafından kaleme alınan ‘Göçler ve Mersin Tarihi’ kitabı da öğrencilere hediye edildi.