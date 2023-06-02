Öğrenciler LGS öncesi Tarsus Doğa Parkında stres attı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten eğitimi destekleme kurs merkezlerinden hizmet alan öğrenciler, yaklaşan LGS öncesinde Tarsus Doğa Parkında stres attılar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, geleceklerini yakından ilgilendiren ve 4 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde gerçekleştirilen sosyal etkinliklerle moral buluyorlar. Halkkent, Hal, Özgürlük, Kazanlı, Turgut Türkalp, Mithatpaşa, Çilek ve Eski Ömerli Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin imkanlarından faydalanan öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkında keyifli dakikalar yaşadılar.

Ulaşımları, Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarıyla yapılan öğrenciler, güneşli havada ve öğretmenlerinin nezaretinde parkı gezdiler. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş’un da eşlik ettiği gezide öğrenciler, bir yandan stres atarken, diğer yandan farklı türdeki onlarca hayvanı yakından görüp, bol bol fotoğraf çektiler.

“Öğrencilerimizi sınava sadece akademik olarak değil, psikolojik olarak da hazırlıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde psikolojik danışman olarak görev yapan Duygu Çeviker, verilen temel branş derslerinin yanı sıra, öğrencileri psikolojik olarak da sınava hazırladıklarını belirterek, “Öğrencilerimizi sınava sadece akademik olarak değil, psikolojik olarak da hazırlıyoruz. 4 Haziran’da gerçekleşecek LGS’ye az bir süre kala, birkaç saatliğine de olsa sınav stresinden uzaklaşmaları için Tarsus Hayvanat Bahçesine gezi düzenledik. Bu gezimizde merkez ve Tarsus’ta bulunan 8 şubemizden öğrencilerimiz bir araya geldiler. Kendi yaş gruplarıyla sosyalleşerek, sınav sürecinde yaşadıkları kaygıların ortak olduğunu görmüş oldular” dedi.

Yıl boyunca tüm derslerden aldıkları eğitim, birebir etütler, haftalık deneme sınavları gibi imkanların yanı sıra, bu şekilde motive edici etkinliklerle de öğrencilerin ve velilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydeden Çeviker, “Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor ve emeklerinin karşılığı olarak güzel sonuçlar alacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

“Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik”

Kurs merkezi öğrencilerinden Şeyma Özpekmezci, sınav öncesi Tarsus Doğa Parkında stres atma imkanı bulduklarını söyleyerek, “Sınava az bir süre kalmasına rağmen, hocalarımız motive olmamız için bizi hayvanat bahçesine getirdi. Hem stres attık hem de arkadaşlarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik. Buraya geldiğimiz için herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizi çok mutlu etti”

Tarsus Doğa Parkına ilk kez geldiğini ifade eden Kazanlı Kurs Merkezi öğrencilerinden Narin Cengiz ise “Sınava çok az bir süre kalmışken buraya gelmemiz hem stresimizi azalttı hem de bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz” dedi.